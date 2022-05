BMW και Mercedes: Πωλούν την κοινοπραξία τους SHARE NOW 

Η Mercedes-Benz Mobility και το BMW Group, σκοπεύουν να πουλήσουν την κοινοπραξία τους SHARE NOW στην Stellantis. Οι τρεις εταιρείες πρόσφατα υπέγραψαν συμφωνία για το σκοπό αυτό και συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες της συναλλαγής. Επίσης, υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων αντιμονοπωλιακών αρχών.

Η πώληση της θυγατρικής εταιρείας car-sharing συμβάλλει στην ανακατάταξη των κοινοπραξιών κινητικότητας: Στο μέλλον, οι μέτοχοι στοχεύουν να επικεντρωθούν σε δύο κεντρικούς επιχειρηματικούς τομείς με υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης: ψηφιακό multi-mobility (FREE NOW) και ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων (CHARGE NOW).



Η SHARE NOW ιδρύθηκε το 2019 από τους πρωτοπόρους της free-floating κοινοχρησίας οχημάτων και συνδυάζει το DNA της car2go, η οποία αναπτύχθηκε από την πρώην Daimler AG, και της DriveNow, που παρέχεται από το BMW Group. Οι δύο μέτοχοι εξέλιξαν μαζί την SHARE NOW σε ηγέτη της Ευρωπαϊκής αγοράς και την ανέπτυξαν περαιτέρω με νέες υπηρεσίες όπως το μακροπρόθεσμο car sharing.Με την εξαγορά της SHARE NOW, η θυγατρική εταιρεία κινητικότητας της Stellantis, Free2move, θα έχει την ευκαιρία να επεκτείνει περαιτέρω το car sharing στην Ευρώπη ώστε να ικανοποιήσει τις ποικίλες ανάγκες κινητικότητας των πελατών της.

