ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ακόμη απέχουμε πολλούς μήνες από την επίσημη ανακοίνωση του του επόμενης γενιάς Pixel smartphone, όμως ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το πως θα είναι τα νέα smartphone της Google.

Οι πληροφορίες που είχαν ακουστεί τον Ιανουάριο έλεγαν ότι η Google θα κάνει σημαντικές αλλαγές σε διάφορους τομείς, όπως κάμερα, επεξεργαστή κλπ. Οι ίδιες πηγές έκαναν λόγο για ένα budget-friendly Pixel smartphone, το οποίο θα κυκλοφορούσε μαζί με τη ναυαρχίδα.

Μπορεί (όπως πάντα) οι πληροφορίες να προέρχονταν από “αξιόπιστες πηγές”, όμως η Google τις διαψεύδει και λέει πως δεν είναι στα σχέδιά της ένα οικονομικό Pixel smartphone.

Μιλώντας στο AndroidPit, ο επικεφαλής του τμήματος συσκευών, Rick Osterloh ανέφερε “Pixel stays premium” και επεσήμανε ότι δεν θα υπάρξει οικονομικό μοντέλο για φέτος. Ο ίδιος τόνισε ότι η Google θα αφήσει τις χαμηλότερες κατηγορίες για άλλους κατασκευαστές.

Όσον αφορά στην επίσημη ανακοίνωση του Pixel, ο Osterloh δεν έδωσε ημερομηνία, αλλά από την απάντησή του καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για φθινόπωρο.

“There is an annual rhythm in the industry. So, you can count on us to follow it. You can count on a successor this year, even if you don’t hear a date from me now”.

Πηγή:Techblog.gr