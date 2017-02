ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τον Οκτώβριο του 2016 η Xiaomi έκανε την έκπληξη ανακοινώνοντας το Mi Mix, ένα smartphone χωρίς περιθώρια, που δεν είχε εμφανιστεί σε καμία διαρροή και ενθουσίασε τον τεχνολογικό κόσμο.

Εκτός από την εντυπωσιακή αναλογία οθόνης-συσκευής, το το Xiaomi Mi MIX κατάφερε να καινοτομήσει όσον αφορά στο ακουστικό και τον αισθητήρα εγγύτητας, τα οποία είναι κρυμμένα. Το Xiaomi Mi MIX χρησιμοποιεί ένα πιεζοηλεκτρικό κεραμικό driver για το ακουστικό και ένα ultrasonic αισθητήρα εγγύτητας, που λειτουργούν μέσω της οθόνης. Με την τεχνολογία αυτή ρίχνει δονήσεις μέσα από την οθόνη έτσι ώστε να ακούς κατά τη διάρκεια της κλήσης, χωρίς να είναι απαραίτητη η παραδοσιακή σχισμή στην οθόνη για το ακουστικό.

Τέσσερις μήνες μετά την ανακοίνωση του πιο εντυπωσιακού της smartphone μέχρι σήμερα, η Xiaomi επιβεβαιώνει ότι εργάζεται επάνω στον διάδοχο του Mi MIX, ο οποίος φημολογείται ότι θα ονομαστεί Mi MIX II. Η επιβεβαίωση έρχεται από τον CEO της Xiaomi, Lei Jun, μέσα από post στο Weibo.

«Today, I am pleased to meet again with international design master Philip Stark, who introduced me the design concept of millet MIX next generation, and then we both will continue to explore how to make these exciting innovations as a reality The product. Come on, millet!», έγραψε ο Lei Jun.

Είναι προφανές ότι το νέο Xiaomi Mi MIX θα σχεδιαστεί από τον Γάλλο σχεδιαστή Philippe Starck, ο οποίος είχε βάλει την υπογραφή του και στο πρώτο MIX.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες που να μιλούν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Με το Mi MIX, η Xiaomi έκανε λόγο για 93% screen-to-body ratio, κάτι που φάνηκε να μην ισχύει, αλλά αυτή τη φορά μπορεί να τα καταφέρει και να δημιουργήσει ένα κινητό που να έχει μόνο οθόνη μπροστά.

Πηγή:Techblog.gr