ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όλα ξεκίνησαν προς τα τέλη του 2016, όταν το Consumer Reports, το αμερικανικό περιοδικό που εκδίδεται από την Ένωση Καταναλωτών, αποφάσισε να μην προτείνει την αγορά του νέου MacBook Pro λόγω της ασταθούς διάρκειας της μπαταρίας. Η μπαταρία έδινε από 3.75 ώρες έως 19.5 ώρες.

Αυτό ήταν κάτι που δεν περίμενε η Apple και σίγουρα δεν της άρεσε. Ο Philip Schiller αργότερα ανακοίνωσε ότι η εταιρεία ξεκίνησε να δουλεύει με το Consumer Reports για να δει τι μπορεί να φταίει για την ασυνέπεια στην διάρκεια της μπαταρίας.

Την Τετάρτη η Apple προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο τρόπος που έγιναν οι δοκιμές και ένα bug στο Safari ήταν ο λόγος που η μπαταρία έδωσε αυτά τα αποτελέσματα. Η Apple υποσχέθηκε να διορθώσει το bug και το Περιοδικό συμφώνησε να ξαναδοκιμάσει το MacBook Pro.

Τα καλά νέα για την Apple είναι ότι το Consumer Reports, άλλαξε γνώμη και πλέον προτείνει την αγορά των νέων MacBook Pro.

Στην επίσημη ανακοίνωση το Περιοδικό αναφέρει ότι έκανε νέες δοκιμές μετά το software update που έδωσε η Apple 9 Ιανουαρίου και το ένα μοντέλο έδωσε διάρκεια μπαταρίας 18.75 ώρες. Σημειώνεται ότι κάθε μοντέλο δοκιμάστηκε πολλές φορές.

«Consumer Reports has now finished retesting the battery life on Apple’s new MacBook Pro laptops, and our results show that a software update released by Apple on January 9 fixed problems we’d encountered in earlier testing. With the updated software, the three MacBook Pros in our labs all performed well, with one model running 18.75 hours on a charge. We tested each model multiple times using the new software, following the same protocol we apply to hundreds of laptops every year».