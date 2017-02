ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ταινία του Φιλανδού σκηνοθέτη, Άκι Καουρισμάκι «Η άλλη πλευρά της ελπίδας», που είχε ως κύριο θέμα τους πρόσφυγες κέρδισε την Αργυρή άρκτο καλύτερης σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Αναλυτικά ο κατάλογος των βραβείων του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Χρυσή Άρκτος καλύτερης ταινίας: "Testrol es lelekrol" (On Body and Soul), Ιλντικό Ενιέντι, Ουγγαρία.

Μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής, Αργυρή Άρκτος, "Félicité", Αλέν Γκομίς, Γαλλία/Σενεγάλη/Βέλγιο/Γερμανία/Λίβανος

Αργυρή Άρκτος καλύτερης σκηνοθεσίας: Ακί Καουρισμάκι, "Toivon tuolla puolen" (Η άλλη πλευρά της ελπίδας), Φινλανδία/Γερμανία

Αργυρή Άρκτος καλύτερης ηθοποιού: Κιμ Μιν Χι για την ταινία Bamui haebyun-eoseo honja" (On the Beach at Night Alone), Χονγκ Σανγκ Σου, Νότια Κορέ,

Αργυρή Άρκτος καλύτερου ηθοποιού: στον Αυστριακό Γκεόργκ Φρίντριχ για το Helle Nächte" (Bright Nights), Τόμας Άρσλαν, Γερμανία/Νορβηγία

Αργυρή Άρκτος εξαιρετικής καλλιτεχνικής συνεισφοράς: "Ana, mon amour", Κάλιν Πέτερ Νέτζερ, Ρουμανία/ Γερμανία/Γαλλία

Αργυρή Άρκτος καλύτερου σεναρίου: "Una mujer fantastica" (Μια φανταστική γυναίκα), Σεμπαστιάν Λέλιο, Χιλή/ΗΠΑ/Γερμανία/Ισπανία

Βραβείο Άλφρεντ Μπάουερ: "Pokot" (Spoor), Ανιέσκα Χόλαντ, Πολωνία/Γερμανία/Τσεχία/Ελβετία/Σλοβακία

Βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ (για πρώτη φορά το 2017): "Istiyad Ashbah" (Ghost Hunting) του Ραέντ Αντόνι, Παλαιστίνη

Βραβείο καλύτερης πρώτης ταινίας: "Estiu 1993" (Καλοκαίρι του 1993), Κάρλα Σιμόν, Ισπανία

Χρυσή Άρκτος καλύτερες ταινίας μικρού μήκους: "Cidade Pequena" (Small town), Ντιέγκο Κόστα Αμαράντε, Πορτογαλία.

Αργυρή Άρκτος ταινίας μικρού μήκους: "Ensueño en la Pradera", Εστέμπαν Αρανγκοίζ Χουλιέν, Μεξικό