ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Mε αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατό του στις 22 Φεβρουάριου του 1987, το «Flix it στη Στέγη» αφιερώνει πάνω από 12 ώρες στον σκηνοθέτη Άντι Γουόρχολ, προβάλοντας επτά ταινίες του, βουτώντας στο κινηματογραφικό του σύμπαν, που είναι εξίσου αταξινόμητο με το εικαστικό.

Το αφιέρωμα ξεκινάει από το απόγευμα του Σαββάτου 4 Φεβρουαρίου και τελειώνει το πρωί της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου, στον πέμπτο όροφο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, που συναντά το ζωντανό σκηνικό του Factory.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει προβολή ταινιών από μηχανές 16mm, αυτοσχέδια screen tests που θα εξασφαλίσουν στον καθένα τα δικά του 15 λεπτά δημοσιότητας, διαδραστικές συζητήσεις για το σινεμά του Άντι Γουόρχολ, μουσική από βινύλια και ολονύχτιο πάρτι με μουσική της εποχής και συγκροτήματα και καλλιτέχνες που επηρέασαν η επανάσταση του Factory και το ροκ εν ρολ.

Οι εμβληματικές ταινίες που θα προβληθούν σε ενιαίο πρόγραμμα είναι το εξάωρο Sleep, το Poor Little Rich Girl, το Vinyl, το Kitchen, το The Nude Restaurant, το σπάνιο The Life of Juanita Castro και το The Velvet Underground and Nico, με στόχο να αναδείξουν την ουσία του σινεμά όπως το όρισε ο Άντι Γουόρχολ.

«Φοβάμαι πως αν κοιτάξεις ένα πράγμα για πολλή ώρα, χάνει όλο το του νόημα» είπε ο ίδιος ο Γουόρχολ.

Όλες οι ταινίες του Άντι Γουόρχολ θα προβληθούν από αυθεντικές κόπιες 16mm, που προέρχονται από το The Circulating Film Library του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, στην αγγλική γλώσσα.

«Είναι προτιμότερο να συμπεριφέρεσαι φυσικά, από το να στήνεις μια σκηνή και να υποδύεσαι κάποιον άλλον. Καταλαβαίνεις καλύτερα τους ανθρώπους όταν είναι ο εαυτός τους παρά όταν προσπαθούν να υποδυθούν τον εαυτό τους».

Πρόγραμμα προβολών

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου

16:00 Poor Little Rich Girl (66 λεπτά)

17:30 Κάν’ το σαν τον Άντι Γουόρχολ – Ανοιχτή Συζήτηση* (60 λεπτά)

19:00 The Life of Juanita Castro (66 λεπτά)

20:30 Kitchen (70 λεπτά)

22:00 The Nude Restaurant (100 λεπτά)

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου

00:00 Vinyl (70 λεπτά)

00:30 Πάρτι (στο φουαγιέ του 5ου ορόφου)

01:30 The Velvet Underground and Nico (67 λεπτά)

02:30 Sleep (321 λεπτά)

