Χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές στη Μύκονο περνούν Δούκισσα Νομικού και Δημήτρης Θεοδωρίδης, ένα μήνα μετά τον γάμο τους στο «Νησί των Ανέμων».

Μετά το τέλος των επαγγελματικών της υποχρεώσεων με το «So You Think you can dance», η παρουσιάστρια «μετακόμισε» στο νησί για να είναι στο πλευρό του συντρόφου της.

Ο φωτογραφικός φακός τους τσάκωσε full in love στην παραλία, με το κορμί της Δούκισσας να κλέβει για ακόμα μια φορά τις εντυπώσεις, καθώς είναι αψεγάδιαστο και χωρίς ρετούς.