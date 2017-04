Πρεμιέρα είχε την Πέμπτη το βράδυ το «Χ Factor» απέναντι στο «You Think You Can Dance» και στο «Πάμε Πακέτο».

Ποιο πρόγραμμα όμως κατάφερε να κερδίσει τη μάχη της τηλεθέασης;

Το μουσικό talent show του ΣΚΑΙ που ξεκίνησε στις 22:00, αμέσως μετά την... επανάληψη του Survivor, σημείωσε στο γενικό σύνολο της τηλεθέασης 28,1% και 36,8% στα δυναμικά κοινά 15-44, τερματίζοντας πρώτο.

Το SYTYCD στον Ant1 (21:00-23:15) σημείωσε 16% στο γενικό σύνολο και 14,5% στα δυναμικά κοινά ενώ το «Πάμε Πακέτο» (22:00-00:00) 26,1% και 13,7% αντίστοιχα.