Εκτός του So You Think You Can Dance βρέθηκε η Χριστίνα Τσιλαλή καθώς οι κριτές με ψήφους 3 έναντι 2 αποφάσισαν να μην πάρει εισιτήριο για τα Βootcamps.

Η ίδια φανερά εκνευρισμένη αφού κατέβηκε από το stage έκανε νόημα στην κάμερα για να φύγει, ενώ στη συνέχεια έριξε ένα… απειλητικό βλέμμα και κοπάνησε την πόρτα!

«Είναι δυνατόν; Δεν σας λέω εγώ ότι είμαι η καραψωνάρα που ήρθα εδώ και είμαι η καλύτερη από όλους. Φυσικά και δεν είμαι καλύτερη από όλους. Γίνεται όλο αυτό και μου λένε από το άγχος. Ε φυσικά, έχω πεθάνει από την κούραση!» είπε στη συνέχεια στις κάμερες.