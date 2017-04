Συγκινητικό κατέληξε να είναι ακόμα ένα επεισόδιο του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians» μιας και η Κιμ Καρντάσιαν προχώρησε σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση το βράδυ της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, η 36χρονη τηλεπερσόνα εξέφρασε την επιθυμία της να αποκτήσει άλλο ένα παιδί, ωστόσο, οι γιατροί της έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς οι δύο προηγούμενες εγκυμοσύνες της ήταν επισφαλείς.

«Δεν μπορώ να κάνω άλλα παιδιά… Αυτό είναι το χειρότερο! Έχω καταρρεύσει… παραιτούμαι», είπε η πληθωρική σταρ σε τηλεφωνική επικοινωνία με φίλο της μετά από χειρουργείο, σε μια προσπάθεια να συλλάβει, αλλά τελικά η διαδικασία απέτυχε.

Μάλιστα, σε συνομιλία με τις αδερφές της, αποκάλυψε ότι μαζί με τον σύζυγό της, Kanye West, εξετάζουν το ενδεχόμενο να βρουν παρένθετη μητέρα, κάτι που η ίδια χαρακτήρισε ως την μόνη επιλογή που τους έχει απομείνει!