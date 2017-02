MEDIA

Βρέθηκε καλεσμένη στο show της Έλεν Ντε Τζενέρις και φυσικά δεν μπόρεσε να αποφύγει την αναφορά στην περιπέτεια που πέρασε η κόρη της πριν από μερικούς μήνες στο Παρίσι. Η Κρις Τζένερ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επερχόμενη σεζόν του ριάλιτι που έχουν… στήσει οικογενειακώς οι πληθωρικές τηλεπερσόνες «Keeping Up With The Kardashians», τονίζοντας πως η Κιμ θα μιλήσει για τη ληστεία στο Παρίσι.

Αυτό, επιβεβαιώνεται και από το τρέιλερ της 13ης σεζόν, μιας και η Κιμ φαίνεται με δάκρυα στα μάτια να εξιστορεί τις στιγμές που έζησε στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Το επεισόδιο με το Παρίσι είναι το δεύτερο της 13ης σεζόν γιατί όλα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά. Στο πρώτο επεισόδιο τα κορίτσια είναι στο Μαϊάμι και κάνουν κάτι με τα καταστήματα DASH. Μετά έγινε το περιστατικό στο Παρίσι, το οποίο και ήταν ολέθριο», είπε η μητέρα και μάνατζερ της εξηγώντας ότι ήταν η ίδια η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ αποφάσισε να το κάνει μέσα από το ριάλιτί τους.

«Όταν ξεκινήσαμε πάλι γυρίσματα, η Κιμ προφανώς και βρισκόταν εκεί αφού πρακτικά ζούμε στον ίδιο δρόμο. Και αυτό που έβγαινε από τις συζητήσεις, ήταν πολύ θεραπευτικό για εκείνη. Τώρα έχουμε αρχίσει να βλέπουμε το υλικό που βγήκε από εκείνες τις ημέρες και κανείς μας δεν μπορεί να δει παραπάνω από 5 λεπτά χωρίς να πάθει υστερία», πρόσθεσε.

Όσο για το περιστατικό, η Κρις Τζένερ είπε: «Λέει τι ακριβώς έγινε λεπτό προς λεπτό και είναι καθηλωτικό. Είναι απίστευτο να την ακούς να αφηγείται την ιστορία. Εγώ το παρακολουθούσα και σπάραξα στο κλάμα. Δεν κατάφερα να καν το δω ολόκληρο, ήταν πολύ θλιβερό».