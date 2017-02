MEDIA

Ξεκίνησε το δεύτερο live των Duels του Rising Star, με την Δέσποινα Βανδή στην επίθεση να ρίχνει στη μάχη τον 21χρονο Γιώργο Μαντά, με το «Wake me up before you go-go».

Ο Γιώργος συγκέντρωσε το σχετικά χαμηλό ποσοστό 71%, κάνοντας «εύκολη» τη δουλειά του Κώστα Μακεδόνα, του οποίου η παίκτρια πέρασε.

Ο Αντώνης Ρέμος σιγά μην το άφηνε να πέσει κάτω. "Το 'φαγες το γκολάκι σου" είπε στη διάσημη τραγουδίστρια, προκαλώντας το γέλιο του κοινού και των κριτών.

"Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό" αστειεύτηκε η Δέσποινα.