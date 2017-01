MEDIA

Τη δική της συμπεριφορά μέσα σε μια σχέση περιέγραψε πρώτη φορά μετά τον χωρισμό της με τον Γιώργο Λιάγκα on air η Φαίη Σκορδά, με αφορμή τη δήλωση του Κώστα Αποστολάκη ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν κακό στα ζευγάρια.

«Τα social media δεν είναι για να τα πας στο προσωπικό, εκτός κι αν είσαι ελεύθερος και ψάχνεις μέσω Facebook. Aν είσαι συνέχεια μέσα και κάνεις like like, δίνεις δικαίωμα στον άλλον. Δεν λέμε ότι κάθε like είναι και φλερτ, αλλά είναι ένας τρόπος προσέγγισης», ανέφερε η Φαίη.

Μάλιστα, περιέγραψε πως αντιδρά η ίδια, λέγοντας «εγώ δεν θα έφευγα από μία σχέση, αλλά δεν μου αρέσει. Εγώ μαζεύω, μαζεύω… Όποιος είναι με κάποιον, είναι εκεί 100%. Αν θες να κάνεις και κάτι άλλο, απλά δεν είσαι!».