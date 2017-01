MEDIA

Αν νομίζατε ότι δεν θα μαθαίναμε τι έκανε η Κιμ Καρντάσιαν τρεις μήνες μετά την ληστεία που είχε εξαφανιστεί, είστε γελασμένοι!

Η διάσημη τηλεπερσόνα, τον περασμένο Οκτώβριο βίωσε δύσκολες στιγμές, καθώς κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της σε δωμάτιο ξενοδοχείου από άγνωστους άντρες. Μετά την ληστεία και για τρεις ολόκληρους μήνες, η Κιμ εξαφανίστηκε κυριολεκτικά από τα social media, αλλά και τα Μέσα.

Η αδερφή της, Κλοέ Καρντάσιαν, σε συνέντευξη που παραχώρησε τότε σε τηλεοπτική εκπομπή, τόνισε ότι η Κιμ δεν είναι στα καλύτερα της. Τα δημοσιεύματα την ήθελαν να είναι χάλια ψυχολογικά και να παλεύει με τις κρίσεις πανικού. Η ίδια, προτίμησε την σιωπή κι ας δημιουργούσε ερωτήματα!

Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες η Κιμ αποφάσισε να κάνει comeback στα social media με μια οικογενειακή φωτογραφία.

Την ίδια στιγμή κυκλοφόρησε και το πρώτο trailer για τη νέα τηλεοπτική σεζόν του «Keeping Up With The Kardashians». Στο εν λόγω trailer, είδαμε για πρώτη φορά την Κιμ να αναφέρεται στην ένοπλη ληστεία, λέγοντας: «Θα με πυροβολούσαν πισώπλατα. Δεν υπήρχε διέξοδος. Αναστατώνομαι τρομερά κάθε φορά που το σκέφτομαι».

Σήμερα, στέκεται και πάλι στα πόδια της και ήδη άρχισε να κάνει τις πρώτες της δημόσιες εμφανίσεις, οι οποίες δεν είναι και λίγες! Μάλιστα, η reality star μέσω του site της kimkardashianwest.com αποφάσισε να αποκαλύψει πώς περνούσε όλους αυτούς τους μήνες μακριά από τα φώτα, μιας και από ότι φαίνεται δεν αντέχει και πολύ μακριά από αυτά!

Μέσα από 20 στιγμιότυπα, έκανε γνωστό ότι αντιμετώπισε τις φοβίες αλλά και το τραύμα της, έχοντας πάντα στο πλευρό της τον σύζυγο της Κάνι Γουέστ και τα δύο της παιδιά Νόρθ και Σεν.