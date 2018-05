To Τάγμα των Εταίρων της Τιμής (Order of the Companions of Honour) απονεμήθηκε στον Paul McCartney των Beatles σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ την Παρασκευή.

Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε άτομα που έχουν συνεισφέρει πολιτικά, καλλιτεχνικά, επιστημονικά και -πιο σπάνια- στρατιωτικά.

Το βραβείο, το οποίο παρουσίασε η βασίλισσα, τίμησε τη διαρκή του συνεισφορά στη μουσική.

Έξω από το παλάτι, ο McCartney πόζαρε μαζί με τη σύζυγό του Nancy Shevell.