O ταλαντούχος τραγουδιστής και δημιουργός Άλεξ Οικονόμου, έχοντας συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας και κουβαλώντας στις αποσκευές του σημαντικές διακρίσεις στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, (Best Jazz Artist of The Year στα Artists In Music Awards στο Los Angeles) όπου έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα , επιστρέφει στη δισκογραφία με το πρώτο του ελληνόφωνο κομμάτι "Ο Χορός της Μοναξιάς".

O Χορός της Μοναξιάς, είναι ένα έντονα συναισθηματικό τραγούδι, το οποίο προβάλει την μοναχικότητα που μπορεί να ζήσει ο καθένας μας, σε διάφορες στιγμές της ζωής του.

"Όσο η μουσική στα ηχεία δυναμώνει

Μέσα μου η απόλυτη σιωπή μαζι σου με ενώνει

Γίνονται αφόρητοι οι χτύποι της καρδιάς

που δίνουν ρυθμό στο χορό της μοναξιάς"

Η Νατάσα Κώτση (στιχουργός) σημειώνει: "O Χορός της Μοναξιάς” νομίζω, είναι ένα τραγούδι που ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει διαφορετικά. Για μένα περιγράφει τη στιγμή που συνειδητοποιεί κανείς, ότι μια σχέση έχει τελειώσει. Είναι η στιγμή που οι περισσότεροι έχουμε ζήσει ή φοβόμαστε ότι θα ζήσουμε. Η στιγμή που σταματάει το ΜΑΖΙ και αρχίζει το ΜΟΝΟΣ.

Ενώ ο Αλεξ Οικονόμου δίνει την δική του ερμηνεία για τον Χορό της Μοναξιάς: Ένα κομμάτι πολύ προσωπικό,που μιλάει για την μοναξιά από όπου κι αν προέρχεται και όποια μορφή κι αν έχει για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Προσπάθησα να δώσω ζωή στους υπέροχους στίχους της Νατάσας, δημιουργώντας κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ εσωτερικό τραγούδι, το οποίο εξωτερικεύει όλα τα συναισθήματα, που νιώθει κανείς όντας μόνος.

Το νέο single του Άλεξ Οικονόμου "Ο Χορός της Μοναξιάς" κυκλοφορεί στις 27 Μαρτίου.