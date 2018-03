To MadWalk 2018 by Serkova- The Fashion Music Project, ήρθε γι’ ακόμη μία χρονιά στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας όπου Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands ένωσαν τις δυνάμεις τους με αγαπημένους καλλιτέχνες για να μας παρουσιάσουν ένα φαντασμαγορικό show απόψε το βράδυ!

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν ο frontman του αγαπημένου συγκροτήματος ΜΕΛΙSSES, Χρήστος Μάστορας και η Μαίρη Συνατσάκη.

Οι σχεδιαστές μόδας, τα fashionbrands και οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στη σκηνή του φετινού Madwalk 2018 by Serkova είναι οι:

Δημήτρης Πέτρου – Σάκης Ρουβάς, Στέλιος Κουδουνάρης – Ρένα Μόρφη, BSB – Claydee & Jenn Morel, Madame Shoushou – Demy, The ΜΙΝΙ Design Lab- Θοδωρής Μαραντίνης & Ανδριάνα Μπάμπαλη, Galanu – Ευρυδίκη & Τζώρτζια Κεφαλά, Χριστίνα Ζαφειρίου – Έλλη Κοκκίνου, Pepe Jeans London – 719, Josephine Wendel, Konnie Metaxa, Yvonne Bosnjak – Ντορέττα Παπαδημητρίου, Apostolos Mitropoulos – Aisel, AXEL – Otherview & Θωμαή Απέργη, Vassilis Emmanuel Zoulias – Σμαράγδα Καρύδη, Vrettos Vrettakos – Ελένη Φουρέιρα, HUG Special Act by Noxzema – Αναστάσιος Ράμμος & Δανάη Παππά και η Γιάννα Τερζή σε ένα special act με φιλανθρωπικό χαρακτήρα σε συνεργασία με την BSB.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις του συλλεκτικού φορέματος που θα παρουσιαστεί στο Charity Act by BSB θα δοθούν στο «Αναρρωτήριο Πεντέλης», παράρτημα του Ιδρύματος Μητέρα, το οποίο φιλοξενεί βρέφη και νήπια ηλικίας μέχρι 6 χρονών που έχουν ανάγκη ασφαλούς περιβάλλοντος, κοινωνικής φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης.

Στη σκηνή του Madwalk 2018 by Serkova, θα εμφανιστούν επίσης οι String Demons με ένα ανατρεπτικό performance.

Στo closing act του φετινού Madwalk 2018 bySerkova, θα εμφανιστούν οι ΜΕΛΙSSES.

Δείτε ποιοι φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί:

(Josephine και Κόνι Μεταξά)

Θωμαΐς Απέργη

Demy, Έλενα Γαλύφα

Έλλη Κοκκίνου

Μαίρη Συνατσάκη

Σίσσυ Χρηστίδου, Θοδωρής Μαραντίνης

Υβόννυ Μπόσνιακ

Δείτε τι έγινε στη σκηνή του Madwalk

Σάκης Ρουβάς

Ευρυδίκη, Τζώρτζια

Josephine, Κόνι Μεταξά

Μαίρη Συνατσάκη, Χρήστος Μάστορας

Έλλη Κοκκίνου

Ρένα Μορφή

Γιάννα Τερζή

Demy