Για 25 και πλέον χρόνια ο Harvey Weinstein ήταν ένας από αυτούς που έλυναν και έδεναν στο Χόλιγουντ.

Ωστόσο τους τελευταίους μήνες, ο 65χρονος κινηματογραφικός παραγωγός που κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς βυθίζεται σε μια πτώση χωρίς σταματημό.

Αυτή τη φορά το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας «The Weinstein Company» ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής 25 Φεβρουαρίου, ότι σχεδιάζει να κηρύξει πτώχευση μετά την κατάρρευση των συνομιλιών για την πώλησή της, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

«Αν και αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για εξαιρετικά δυσμενές νέο για τους υπαλλήλους αλλά και τους πιστωτές μας, δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή» επισήμανε το ΔΣ της εταιρείας.

Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε πως ο Harvey Weinstein απολύθηκε από την εταιρεία που ο ίδιος ίδρυσε στις 8 Οκτωβρίου 2017.

φωτο-βιντεο: AP