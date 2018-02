Ο διάσημος μουσικός παραγωγός Quincy Jones, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Michael Jackson, κατηγόρησε τον αείμνηστο βασιλιά της ποπ για λογοκλοπή αρκετών τραγουδιών του, ανάμεσά τους το θρυλικό "Billie Jean".

"Δεν θέλω να το λέω δημόσια αλλά ο Michael έκλεψε πολλά πράγματα. Έκλεψε πολλά τραγούδια", δήλωσε ο 85χρονος Αφροαμερικανός που μετείχε στην παραγωγή των θρυλικών άλμπουμ "Thriller" και "Bad".

"Ήταν τόσο μακιαβελικός που μπορούσε να το κάνει", πρόσθεσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα Vulture.

Ο Jones έδειξε με το δάκτυλο ομοιότητες μεταξύ του κλασικού "Billie Jean", κομματιού του οποίου έκανε την παραγωγή, και του "State of Independence", τραγουδιού της βασίλισσας της ντίσκο Donna Summer, το οποίο επίσης παρήγαγε ο Jones και είχε κυκλοφορήσει μερικούς μήνες νωρίτερα.

Εκ πρώτης όψεως, οι ομοιότητες μεταξύ των δύο τραγουδιών δεν βγάζουν μάτι, πέρα από το γεγονός ότι βασίζονται και τα δύο σε όμοιες γραμμές μπάσου.

Ο Quincy Jones κατηγόρησε επίσης τον Michael Jackson που πέθανε το 2009, ότι ήταν "άπληστος". Το πρώην μέλος του συγκροτήματος Jackson 5 φέρεται να είχε αρνηθεί να αναγνωρίσει στον κιμπορντίστα του, τον Γκρεγκ Φίλινγκεϊνς, τη σύνθεση ενός μέρους του πολύ επιτυχημένου τραγουδιού "Don't Stop Til You Get Enough". "Ο Μάικλ έπρεπε να του δώσει το 10% του τραγουδιού. Δεν το έκανε όμως", είπε ο Jones.

