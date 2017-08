Η Nicole Kidman το τελευταίο διάστημα είναι επικεντρωμένη στους ρόλους της στις δραματικές τηλεοπτικής σειρές Big Little Lies και το Top Of The Lake: China Girl.

Ωστόσο η 50χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι αισθάνεται πως δεν υπάρχουν ακόμα αρκετές ευκαιρίες για τις γυναίκες ηθοποιούς.

Μιλώντας στην The Sydney Morning Herald για το ρόλο της στη σειρά Big Little Lies είπε: «Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι γιατί είχαμε απογοητευτεί αφού δεν υπήρχαν ρόλοι για εμάς και τις φίλες μας. Ξέρουμε γυναίκες με εξαιρετικό ταλέντο και δεν τους δίνεται η ευκαιρία να το δείξουν».