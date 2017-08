Η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου και ηθοποιός στα πρώτα της βήματα, Δανάη Μπάρκα, ως ιδιαίτερα δραστήρια στα social media δεν θα μπορούσε να μην ποστάρει και αυτή φωτογραφίες από τις βουτιές της και τις στιγμές χαλάρωσής της.

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στη Σέριφο όπου απολαμβάνει το ελλληνικό καλοκαίρι, τον ήλιο και τη θάλασσα.

Από εκεί, σήμερα το πρωί, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στο οποίο διακρίνεται να χαλαρώνει, φορώντας το μαγιό της, στο πλάι μιας πισίνας.

Οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν αμέσως να κάνουν like, ενώ η Δανάη Μπάρκα σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Create the life you can't wait to wake up to».