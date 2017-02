LIFESTYLE

Μέχρι στιγμής όσα ακούγαμε για το πολύκροτο διαζύγιό της ήταν από άλλα στόματα. Αυτή τη φορά, όμως, η ίδια η Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για το «δύσκολο χωρισμό της», για την πιο δύσκολη φάση της ζωής, όπως τη χαρακτήρισε η ίδια, που πέρασε τον περασμένο Σεπτέμβριο οπότε και μετά από πολλά χρόνια σχέσης τράβηξε χωριστούς δρόμους με τον Μπραντ Πιτ.

«Δεν θέλω να πω πολλά για αυτό, πέρα από το ότι περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Είμαστε οικογένεια. Και θα είμαστε για πάντα οικογένεια. Θα ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο και εύχομαι ότι θα βγούμε ακόμα πιο δυνατή οικογένεια», είπε η 421χρονη ηθοποιός μιλώντας στο BBC.

Όσο για το πώς τα βγάζει πέρα; «Πολλοί, πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε αυτή τη δύσκολη θέση. Όλη μου η οικογένεια, όλοι μας δυσκολευόμαστε. Η προσοχή μου είναι στα παιδιά μου και στόχος μου είναι να βρω την έξοδο από αυτό. Είμαστε και θα είμαστε για πάντα οικογένεια και με αυτόν τον τρόπο τα καταφέρνω. Προσπαθώ να βρω τρόπο να διασφαλίσω ότι αυτή η περιπέτεια θα μας κάνει πιο δυνατούς και θα μας φέρει πιο κοντά», από την Καμπότζη, όπου βρέθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ με τίτλο "First they killed my father!" που γύρισε βασισμένο στη γενοκτονία.

Όταν ερωτήθηκε τι της αρέσει να κάνει το πρωί που ξυπνάει, απάντησε: «Απλώς να βγάλω τη μέρα. Είναι δύσκολοι οι τελευταίοι μήνες».