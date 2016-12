LIFESTYLE

Στο VILLAGE shopping and more… στου Ρέντη και στην μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής βρέθηκε ο Κώστας Μαρτάκης το απόγευμα της Πέμπτης και έδωσε συνέντευξη στο ΔΡΟΜΟ 89,8.

Το DROMOS CHRISTMAS IN THE PARK @VILLAGE shopping and more… είναι το κορυφαίο μουσικό γεγονός της πόλης, με εορταστική διάθεση και κεντρικό μήνυμα «ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ!» σε ένα μοναδικό music festival με όλα τα κορυφαία αστέρια της μουσικής, στηρίζοντας το έργο του συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ και ενισχύοντας την εκστρατεία ενημέρωσης του συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ και την προφορά αγάπης για όλα τα παιδιά.

Ο λαμπερός τραγουδιστής μίλησε στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Βασίλη Φορτούνη και Μαίρη Αργυριάδου και είπε ότι το 2016 ήταν μια δύσκολη χρονιά για εκείνον με δυσάρεστα γεγονότα. «Να φύγει και να μην ξαναγυρίσει! Ελπίζω το 2017 να είναι μια καλύτερη χρονιά! Το ‘16 ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα κυρίως στα επαγγελματικά! Αλλά έχασα και αγαπημένα πρόσωπα!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην συνέχεια ο Κώστας Μαρτάκης αποκάλυψε ότι δεν είναι ερωτευμένος! Μάλιστα είπε ότι για το 2017 εκτός από υγεία και αγάπη εύχεται και πολλά λεφτά και .... σεξ!

Ωραίο στιγμιότυπο της συνέντευξης της ήταν η έκπληξη που του έκανε η Αμαρυλλίς και μαζί είπαν και δυο τραγούδια ζωντανά!

