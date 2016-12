LIFESTYLE

Ανατριχίλα προκαλεί το γεγονός ότι ο Τζορτζ Μάικλ άφησε την τελευταία του πνοή ανήμερα των Χριστουγέννων, καθώς ένα από τα κομμάτια που τον «χαρακτηρίζουν» είναι το «Last Christmas». O Μάικλ είχε γράψει τους στίχους και τη μουσική του κομματιού. Και να σκεφτεί κανείς, ότι όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι, το 1984, ο Μάικλ ήταν μόλις 21 ετών!

Κάθε Χριστούγεννα, το εν λόγω κομμάτι των Wham! ακούγεται σε ραδιόφωνα, πάρτυ, εορταστικές εκδηλώσεις… ανά τον κόσμο. Είναι ένα κλασικό ερωτικό Χριστουγεννιάτικο τραγούδι και παραμένει διαχρονικό εδώ και 32 χρόνια.

H άγνωστη ιστορία για το κομμάτι

Το τραγούδι είχαν ζητήσει οι υπεύθυνοι της Epic Records που θεωρούσαν σίγουρο ότι θα ανέβαινε στην κορυφή των βρετανικών charts και θα αποτελούσε θαυμάσιο κλείσιμο μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης χρονιάς για το συγκρότημα. Τα πράγματα βέβαια δεν ήρθαν ακριβώς έτσι, καθώς το «Last Christmas» κόλλησε για δεκατρείς εβδομάδες στη δεύτερη θέση.

Ο λόγος δεν ήταν άλλος από το τραγούδι «Do they know it’s Christmas» των Band Aid που κυκλοφόρησε την ίδια περίοδο. Το τραγούδι του Μπομπ Γκέλντοφ που γράφτηκε για τον λιμό στην Αιθιοπία και το οποίο τραγούδησαν δεκάδες διάσημοι καλλιτέχνες, κατέκτησε αμέσως την κορυφή, όχι μόνο στην Βρετανία αλλά και σε άλλες χώρες.

Μπορεί το «Last Christmas» να μην κατάφερε να πιάσει κορυφή στα charts έγινε όμως το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις στη Βρετανία. Κυκλοφόρησε στη δεύτερη πλευρά ενός single, μαζί με το τραγούδι «Εverything she wants», και πούλησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντίτυπα.

Ο Τζορτζ Μάικλ που τραγουδά και στο «Do they know it’s Christmas» αποφάσισε μαζί με τον φίλο του να δωρίσουν τα δικαιώματα του «Last Christmas» για την εξάλειψη του λιμού στην Αιθιοπία, ενισχύοντας τον σκοπό του Band Aid.