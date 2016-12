LIFESTYLE

Σοβαρά οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει η Τόρι Σπέλινγκ με το σύζυγό της Ντιν ΜακΝτέρμοτς!

Η πέμπτη εγκυμοσύνη της ηθοποιού εξακολουθεί να επισκιάζεται από τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ζευγάρι, εξαιτίας των χρεών του στη City National Bank.

Οι δυο τους μηνύθηκαν από τη City National Bank με το ποσό των 200.000 δολαρίων, έπειτα από την αποτυχία τους να ξεπληρώσουν στην τράπεζα το ποσό των 400.000 δολαρίων, το οποίο προκύπτει από δάνειο τους το Δεκέμβριο του 2012.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, αποκαλύπτεται ότι το ζευγάρι και κατηγορούμενοι χρωστούν στη συγκεκριμένη τράπεζα 185,714.05 δολάρια, ενώ οι τόκοι ανέρχονται στα 2,407.92 δολάρια και το ποσό των 681.41 δολαρίων αφορά σε άλλες επιβαρύνσεις. Παράλληλα εξακολουθούν να «τρέχουν» οι αμοιβές και τα έξοδα του δικηγόρου.

Αυτή δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που το ζευγάρι αντιμετωπίζει προβλήματα χρεών με τη δικαιοσύνη. Τον Οκτώβριο η American Express ζητούσε από την ηθοποιό να πληρώσει το ποσό των 87,594.55 δολαρίων, το οποίο χρωστούσε στην πιστωτική της κάρτα, ενώ 855 δολάρια έπρεπε να πληρωθούν επιπλέον για το δικαστήριο.

Η εγκυμονούσα ηθοποιός αντιμετώπισε και προβλήματα που σχετίζονταν με αδυναμία πληρωμής φόρων προς το κράτος, κάτι που ξεκίνησε το 2014.

Για όσους δεν τη γνωρίζουν και τόσο καλά, η Σπέλινγκ είναι η κόρη του ζάπλουτου παραγωγού Ααρον Σπέλινγκ, ο οποίος της άφησε μόλις 800.000 δολάρια (από τα 600 εκατομμύρια που υπολογίζεται η αξία της περιουσίας του) στη διαθήκη του.

Οι κακές σχέσεις της με τον πατέρα της και διάσημο τηλεοπτικό παραγωγό, οφείλονταν στο ότι δεν της άφηνε ελεύθερη πρόσβαση στα χρήματα, ενώ η διαμάχη της Τόρι με την Κάντι Σπέλινγκ, τη μητέρα της, ως προς τα περιουσιακά στοιχεία κορυφώθηκε μετά το θάνατο του Ααρον Σπέλινγκ.

Η κόρη τους δεν δίστασε να αποκαλέσει «μέγαιρα» τη μητέρα της στην αυτοβιογραφική της παραγωγή και έτσι η Κάντι Σπέλινγκ εξαγριώθηκε με το θέμα να παίρνει δημόσια διαστάσεις. Ακόμα η γιαγιά Κάντι, έχει αρνηθεί να δώσει το «παρών» στα πρώτα γενέθλια της εγγονής της, υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκονται κάμερες στο συγκεκριμένο γεγονός.

Η κόντρα ανάμεσα σε μητέρα και κόρη συνεχίστηκε μέχρι και πρόσφατα, όταν η Κάντι Σπέλινγκ μίλησε ανοιχτά για την οικονομική βοήθεια που προσέφερε στην κόρη της, ως προς τις βασικές ανάγκες του σπιτιού και των παιδιών, ωστόσο αρνείται να ξεπληρώσει τα υπέρογκα χρέη της, όπως αυτά της πιστωτικής κάρτας, ενώ είναι γνωστό πως έχει αποκλείσει την κόρη της από την αμύθητη περιουσία που κληρονόμησε από τον Ααρον Σπέλινγκ, που αγγίζει το 1 δισ. δολάρια.

Παλαιότερα η ίδια έχει εξομολογηθεί μέσα από προσωπικές σημειώσεις της στο memoir, Spelling It Like It Is:

«Δεν είναι περίεργο που αντιμετωπίζω οικονομικά προβλήματα. Μεγάλωσα σε ένα πλούσιο περιβάλλον, πέρα από τα πιο μεγάλα όνειρα καθενός. Ακόμα και όταν προσπαθώ να υιοθετήσω ένα πιο απλό lifestyle, φαίνεται πως δεν μπορώ να απαλλαγώ από τα ακριβά μου γούστα. Ακόμα κι αν αυτά δεν είναι φάνσι, εξακολουθούν να είναι ακριβά. Άλλαξα πολλά σπίτια για να απλοποιήσω τη ζωή μου, αλλά στη διαδρομή έχασα σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια».