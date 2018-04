Viral αλλά όχι για καλό λόγο έχει γίνει ένα video όπου μια Ιρανή δέχεται άγρια επίθεση από άλλες γυναίκες επειδή… δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Οι εικόνες από το video σας προειδοποιούμε πως είναι σκληρές. Η νεαρή Μουσουλμάνα κλαίει, τρέμει και ουρλιάζει όταν οι μαυροφορεμένες γυναίκες που φέρονται να ανήκουν στην «αστυνομία θρησκευτικού ήθους της χώρας», αρχίζουν να τη χτυπούν.

Την πετούν κάτω και συνεχίζουν την άγρια επίθεση, ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος παρακολουθεί άπραγο.

Γιατί της επιτέθηκαν; Επειδή η μαντίλα της δεν κάλυπτε επαρκώς όλο το πρόσωπό της!

Το video δημοσιεύτηκε στο Twitter από τον Masih Alinejad στον οποίο ανήκει το site και το Facebook group «My Stealthy Freedom». Eκεί, οι γυναίκες από το Ιράν μπορούν να ανεβάζουν ελεύθερα φωτογραφίες χωρίς χιτζάμπ.

«Αυτή η γυναίκα δέχεται άγρια επίθεση από την αστυνομία ήθους ως τιμωρία για το ανεπαρκές χιτζάμπ της. Και μετά μας λένε πως το χιτζάμπ είναι μικρό ζήτημα», έγραψε ο Alinejad στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

This woman is savegly beaten up by morality police as punishment for her insufficient hijab. Shame on you

كتك زدن وحشيانه دختر توسط ماموران گشت ارشاد، دختر بي حال به زمين افتاد. #دوربين_ما_اسلحه_ما براي افشاي اين وحشي ها ، فيلم در #چهارشنبه_های_سفید تلگرامم pic.twitter.com/ZqJwdHY9T8