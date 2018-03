Συναγερμός σήμανε σε Λύκειο του Σίσαιντ στην Καλιφόρνια, όταν ένας καθηγητής κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πυροβόλησε καταλάθος με το όπλο του μέσα στην τάξη, με αποτέλεσμα ένας μαθητής να τραυματιστεί.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη γύρω στις 13.20 (22.20 ώρα Ελλάδας).Ο καθηγητής, που ονομάζεται Ντένις Αλεξάντερ, έφεδρος αστυνομικός σε μια γειτονική κοινότητα, ήθελε να δείξει στους μαθητές πώς αφοπλίζεται κάποιος κατά τη διάρκεια του μαθήματος «εισαγωγή στην απονομή της Δικαιοσύνης», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές που θα ήθελαν να ενταχθούν στις δυνάμεις επιβολής του νόμου, εξήγησε ο πατέρας του μαθητή που τραυματίστηκε, με δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο KSBW.

Seaside High School students have started a petition to save the job of the teacher who discharged a firearm in class Tuesday. Junior class president Sydney Johnson said teacher Dennis Alexander has changed a lot of lives for the better at Seaside High. He’s been placed on leave. pic.twitter.com/TnHEUV1Z4c