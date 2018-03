Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης στην Τουρκία, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό στη βόρεια Τουρκία, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά.

Από τη σφοδρή σύγκρουση και τη φωτιά που επακολούθησε, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην επαρχία Κόρουμ, βορειοανατολικά της Άγκυρας, όταν το λεωφορείο από την Κωνσταντινούπολη με κατεύθυνση την Τοκάτ έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης φαίνεται πρώτα το λεωφορείο να καίγεται και στη συνέχεια το απανθρακωμένο όχημα περικυκλωμένο από τα σωστικά συνεργεία.

At least 13 killed while several others injured as passenger bus after hitting truck burst into flames in Turkey https://t.co/gq70Chy4N3 pic.twitter.com/0GcdpGoK0m