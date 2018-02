Τον Άγιο Βαλεντίνο γιόρτασαν χθες ο Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ και μάλιστα διατυμπάνισαν τον έρωτά τους μέσω Twitter.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ευχήθηκε στον αγαπημένο της, αφιερώνοντάς του ένα μικρό Playlist με ερωτικά τραγούδια της Μπιγιονσέ, της Αλίσια Κις και της Ριάνα.

«Ευτυχισμένη ημέρα Αγίου Βαλεντίνου στον έναν και μοναδικό μου Μπαράκ Ομπάμα. Για να γιορτάσουμε την περίσταση σου αφιερώνω ένα μικρό playlist για του Αγίου Βαλεντίνου», έγραψε.

Ανάμεσα στα τραγούδια που αφιέρωσε η Μισέλ Ομπάμα στον καλό της ήταν το “All of Me” του Τζον Λέτζεντ, το “Always be my baby” της Μαράια Κάρεϊ και το “Make you feel my love”, της Αντέλ.

Από την άλλη, ο Μπαράκ Ομπάμα απάντησε με μια φωτογραφία που είναι αγκαλιασμένοι με τη σύζυγό του, γράφοντας:

«Ευτυχισμένη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, Μισέλ. Κάνεις την κάθε μέρα και τον κάθε τόπο καλύτερο».