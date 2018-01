Έντονη πολιτική χροιά είχε η φετινή τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy και την παράσταση έκλεψε η Χίλαρι Κλίντον, η οποία έκανε… guest εμφάνιση, όχι στη σκηνή των βραβείων, αλλά σε γιγαντοοθόνη.

Ο παρουσιαστής της βραδιάς, Τζέιμς Κόρντεν είχε ετοιμάσει ένα σατιρικό σκετσάκι, στο οποίο γνωστά ονόματα, μεταξύ των οποίων η Sher, ο John Legend, ο Snoop Dog, κ.α διάβαζαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Μάικλ Γουλφ «Φωτιά και οργή» για τις μέρες του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο μετά από την εκλογή του.

Σύμφωνα με το σενάριο του σκετς ο Κόρμπιν κρίνει ποιος από τους καλεσμένους του διαβάζει καλύτερα το κείμενο για να πάερι το Grammy. Ανάμεσα σε αυτούς φυσικά και η Χίλαρι Κλίντον, στην οποία ο παρουσιαστής λέει ότι έχει το βραβείο στο τσεπάκι της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακόμα δεν έχει αντιδράσεις, όμως ο μεγάλος του γιος Ντόναλντ Τραμπ Junior φρόντισε μέσω του Twitter να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του.

«Το να διαβάζεις ένα βιβλίο γεμάτο ψευδείς ειδήσεις στα Grammys μοιάζει σπουδαίο βραβείο παρηγοριάς αν έχασες την προεδρία. Όσο περισσότερο βγαίνει στην τηλεόραση η Χίλαρι, τόσο περισσότερο ο αμερικανικός λαός συνειδητοποιεί πόσο φοβερό είναι που έχει τον Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρο», έγραψε στο twitter.

Στο ίδιο πνεύμα και η πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Νίκι Χέιλι, η οποία έγραψε:

«Πάντα αγαπούσα τα Grammys αλλά το να έχεις καλλιτέχνες να διαβάζουν το βιβλίο «Φωτιά και Οργή» τα κατέστρεψε. Μην καταστρέφετε τη σπουδαία μουσική με σκουπίδια. Κάποιοι από εμάς αγαπούν τη μουσική χωρίς να μπαίνει η πολιτική στη μέση».