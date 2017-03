Λίγο μετά τη συνάντηση με την Γερμανίδα Καγκελάριο Μέρκελ, ο πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και ο μικρός τους γιος Μπάρον έφυγαν από την Ουάσινγκτον για ένα ακόμη Σαββατοκύριακο χαλάρωσης στο πολυτελές θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο.

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε ένα κατακόκκινο σύνολο και κρατώντας από το χέρι τον Ντόναλντ απαθανατίστηκε από τους φωτορεπόρτερ να επιβιβάζεται στο ελικόπτερο που θα τους μετέφερε ως το Air Force One και αυτό με τη σειρά του στη Φλόριντα.

Όμως αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ιδιαίτερο και οι φιλοξενούμενοι του Τραμπ σημαντικοί. Πριν από λίγες ώρες, τα πεθερικά του Τραμπ έφτασαν στο Παλμ Μπιτς και κατευθύνθηκαν Μαρ-α-Λάγκο. για να απολαύσουν τη φιλοξενία του γαμπρού τους.

Slovenian-Americans Viktor & Amalija Knavs (Melania Trump's parents) arrive in FL on Fri. Media doesn't show them very often. pic.twitter.com/KYEuvu11Bj