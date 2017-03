Το κόμμα του νυν πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε δείχνει να είναι ο μεγάλος κερδισμένος των εκλογών στην Ολλανδία, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls.

Κερδίζει με την έννοια ότι ναι μεν μειώθηκε ο αριθμός των εδρών σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, αλλά όμως προηγείται του ξενοφοβικού, ακροδεξιού κόμματος του Γκέερτ Βίλντερς, η άνοδος του οποίου εμφανίζεται να είναι μικρότερη αυτής που οι δημοσκοπήσεις πιθανολογούσαν.

Επίσης κατά τα πρώτα exit polls, άνοδο εμφανίζει το κεντροδεξιό φιλελεύθερο κόμμα καθώς και οι Οικολόγοι Πράσινοι που φαίνεται να συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ όλων των κομμάτων σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Σταθεροποιημένοι εμφανίζονται οι Χριστιανοδημοκράτες, ενώ πολύ μεγάλη φαίνεται ότι είναι η μείωση του ποσοστού του Εργατικού Κόμματος στο οποίο ανήκει ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, υπουργός Οικονομικών της απερχόμενης κυβέρνησης και πρόεδρος της Ευρωομάδας.

Ο Ρούτε "δεν έχει ακόμη απαλλαγεί από εμένα", διαβεβαιώνει ο Γκέερτ Βίλντερς στον απόηχο των exit polls.

O Γκέερτ Βίλντερς, το ακροδεξιό κόμμα του οποίου, το PVV θα εξασφαλίσει 19 έδρες στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Ολλανδία, όπως καταδεικνύουν τα exit polls, έκανε λόγο για «μια επιτυχία» παρά το γεγονός ότι το Κόμμα για την Ελευθερία θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στην αναμέτρηση, μαζί με άλλα δύο κόμματα, πίσω από τους φιλελεύθερους VVD του πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε.

«Ψηφοφόροι του PVV, σας ευχαριστώ! Η πρώτη επιτυχία επετεύχθη!» ήταν το μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter. «Και ο Ρούτε δεν έχει ακόμη απαλλαγεί από εμένα!» συμπλήρωσε.

To PVV είχε συγκεντρώσει 15 έδρες εκ των 150 συνολικά εδρών στην κάτω βουλή του ολλανδικού κοινοβουλίου στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

"Συγχαρητήρια για το φανταστικό αποτέλεσμα", γράφει σε tweet ο προσωπάρχης της καγκελαρίου Μέρκελ Πέτερ Αλτμάιερ.

«Ολλανδία, ω, Ολλανδία είσαι μια πρωταθλήτρια» έγραψε ο Αλτμάιερ σε μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter, γραμμένο στην ολλανδική γλώσσα. «Συγχαρητήρια για αυτό το φανταστικό αποτέλεσμα».

Netherlands: Collapse of #Labour party PvdA (S&D) to record low, Wilders' far-right PVV comes 2rd, 3th or 4th. #DutchElection #TK17 #PvdA pic.twitter.com/YXKsKO1Uf8