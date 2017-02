ΔΙΕΘΝΗ

Ο Λευκός Οίκος και ο εκπρόσωπος του Ντοναλντ Τραμπ διαχώρισαν πλέον και επίσημα τα μέσα ενημέρωσης σε εχθρικά και φιλικά. Ο Σον Σπάισερ απέκλεισε χθες από την ενημέρωση εκτός κάμερας τους δημοσιογράφους μια σειράς μεγάλων αμερικανικών μέσων και συγκεκριμένα του τηλεοπτικού δικτύου CNN, των εφημερίδων The New York Times και The Los Angeles Times και των ιστότοπων Politico και BuzzFeed.

Αντιθέτως συντηρητικά μέσα ενημέρωσης,πολύ μικρότερου κύρους και βεληνεκούς ήταν παρόντα. Ο Σπάισερ δεν έδωσε καμιά εξήγηση γιατί εξαιρέθηκαν τα συγκεκριμένα ΜΜΕ από την ενημέρωση.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους του που αποκλείστηκαν ούτε ο διαπιστευμένος συντάκτης του Associated Press δεν παρέστη στην ενημέρωση .Η αντίδραση ήλθε από την χολλυγουντιανή ηθοποιό Τζόντι Φόστερ.

«Γνωρίζουμε πως η πρώτη επίθεση στη δημοκρατία είναι η επίθεση στην ελεύθερη έκφραση και στις πολιτικές ελευθερίες. Και αυτός ο ανελέητος πόλεμος στην αλήθεια»

Εκτός από το Χόλιγουντ και τον τύπο ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος κατάφερε να ανοίξει μέτωπο και με την Γαλλία μετά το Μεξικό λέγοντας ότι το Παρίσι δεν είναι πλέον το Παρίσι μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που δέχτηκε.

"Δεν θα κάνω συγκρίσεις αλλά εδώ, οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στα όπλα. Εδώ δεν υπάρχουν ένοπλοι που πυροβολούν κατά του πλήθους, απλά για την ικανοποίηση που προκαλεί το δράμα και η τραγωδία. Υπάρχει τρομοκρατία και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ενωμένοι. Νομίζω ότι δεν είναι ποτέ καλό να επιδεικνύεται περιφρόνηση κατά μιας συμμαχικής χώρας".

ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΑΡ ΣΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ

Οι διαδηλώσεις κατά του Τραμπ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση ΚΑΙ ΟΙ ΡΕΠΟΜΠΛΙΚΑΝΟΊ μέλη του Κογκρέσου γίνονται στόχοι έντονων αποδοκιμασιών όπου εμφανίζονται.Την ίδια ώρα ο προκάτοχός του στον Λευκό Οίκο Μπαράκ Ομπάμα έτυχε υποδοχής κινηματογραφικού αστέρα από εκατοντάδες πολίτες, όταν εθεάθη στο Μανχάταν,της Νέας Υόρκης

Φορώντας σκούρο κοστούμι και πουκάμισο χωρίς γραβάτα και κρατώντας ένα χάρτινο φλιτζάνι, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έδειχνε ξεκούραστος και χαλαρός

Ο Ομπάμα φωτογραφήθηκε επίσης με την κόρη του, Μάλια, σε ιταλικό εστιατόριο στο Σόχο.