ΔΙΕΘΝΗ

Δεν άντεξε στις πιέσεις των εγγονιών της και τελικά η βασίλισσα Ελισάβετ λύγισε και έδωσε το πράσινο φως, ώστε να στηθεί άγαλμα στο παλάτι του Κένσιγκτον, προς τιμήν της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Είκοσι σχεδόν χρόνια από τον τραγικό χαμό της Πριγκίπισσα τους Λαού, κι ενώ η βασίλισσα Ελισάβετ δέχθηκε ιδιαίτερα σκληρές κριτικές γιατί δεν υπήρχε πουθενά σε ολόκληρη τη Βρετανία ένα άγαλμα προς τιμήν της, η επιμονή του Ουίλιαμ και του Χάρι απέδωσε καρπούς και η γιαγιά τους έδωσε επιτέλους τη συγκατάθεσή της για να κατασκευαστεί ένα άγαλμα στη μνήμη της μητέρας του, το οποίο θα τοποθετηθεί στο παλάτι του Κένσινγκτον, εκεί όπου έμενε και σήμερα ζουν οι γιοι της.

The Duke of Cambridge and Prince Harry said: "It has been twenty years since our mother's death… (1/4) pic.twitter.com/2eZpidogpk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 28 Ιανουαρίου 2017

Ο Ουίλιαμ και ο Χάρι ήταν άλλωστε εκείνοι που μέσω Twitter ανακοίνωσαν την κατασκευή του αγάλματος της Νταϊάνα, δηλώνοντας ότι ήρθε η στιγμή να αναγνωριστεί ο θετικός τρόπος που η μητέρα τους επηρέαζε τους πολίτες.

"...and the time is right to recognise her positive impact in the UK and around the world with a permanent statue…" (2/4) pic.twitter.com/BHZzTbpfar — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 28 Ιανουαρίου 2017

"Our mother touched so many lives…" (3/4) pic.twitter.com/RWKRjspYXq — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 28 Ιανουαρίου 2017

"We hope the statue will help all those who visit Kensington Palace to reflect on her life and her legacy." (4/4) pic.twitter.com/YHkA3NF8Kx — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 28 Ιανουαρίου 2017

«Έχουν περάσει 20 χρόνια από το θάνατο της μητέρας μας και η στιγμή είναι σωστή για να αναγνωριστεί ο θετικός τρόπος που επηρέαζε τους πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο με ένα άγαλμα. Η μητέρα μας άγγιξε τόσες ζωές. Ελπίζουμε πως το άγαλμα θα βοηθήσει όλους εκείνους που επισκέπτονται το παλάτι του Κένσινγκτον και θα αντανακλά τη ζωή και την κληρονομιά της. Καθώς η κατασκευή του αγάλματος θα ξεκινήσει σύντομα, δεν είναι δυνατόν για την ώρα να ανακοινώσουμε πότε θα αποκαλυφθεί. Ελπίζουμε ότι θα γίνει πριν το τέλος του 2017», αναφέρει η δήλωση του Γουίλιαμ και του Χάρι.