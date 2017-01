Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί μόλις να ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ, δείχνει όμως αποφασισμένος να τηρήσει όσα υποσχέθηκε στους Αμερικανούς προεκλογικά.

«Μία μεγάλη ημέρα προγραμματίζεται να είναι η αυριανή (σ.σ.: η σημερινή) για την εθνική ασφάλεια. Μεταξύ άλλων, θα χτίσουμε το τείχος», έγραψε στο Twitter, προαναγγέλλοντας έτσι την υπογραφή μιας σειράς μέτρων που εκτός από το τείχος που υποσχέθηκε να χτίσει στο Μεξικό αφορούν και σε «προσωρινό μπλόκο» πολιτών, οι οποίοι προέρχονται από εύφλεκτες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ που επικαλούνται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, η νέα κυβέρνηση σκοπεύει να αναστείλει τη χορήγηση βίζας σε πολίτες συγκεκριμένων χωρών, όπως η Συρία, το Ιράκ, το Ιράν, η Λιβύη, το Σουδάν, η Σομαλία και η Υεμένη.

Επίσης, διαρροές από την Ουάσινγκτον αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα περάσει μέτρο, το οποίο θα περιορίζει για κάποιους μήνες την παροχή ασύλου σε μέλη θρησκευτικών κοινοτήτων που τελούν υπό διωγμό, μέχρι να καθοριστεί ένα αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου και διαλογής των αιτούντων άσυλο.

Μέσω Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε και με τη λήψη αυστηρών μέτρων αν δεν παταχθεί η εγκληματικότητα στο Σικάγο.

​

If Chicago doesn't fix the horrible "carnage" going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds!