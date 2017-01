Ανοιχτή επιστολή προς τις δύο κόρες του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα, Σάσα και Μάλια απέστειλαν οι δίδυμες κόρες του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, λίγες μόνο ημέρες πριν η οικογένεια Ομπάμα εγκαταλείψει μια για πάντα το Λευκό Οίκο.



Στην επιστολή τους, η Τζένα Μπους Χέιγκερ και η Μπάρμπαρα Πιρς Μπους προτρέπουν την Σάσα και την Μάλια να απολαύσουν τη ζωή τους από εδώ και πέρα, να εξερευνήσουν τα πάθη τους και να κάνουν λάθη, χωρίς να ξεχάσουν όμως όλα αυτά τα χρόνια που έζησαν στο Λευκό Οίκο.





"You have so much to look forward to": The Bush daughters offer advice to Malia and Sasha Obama in an open letter https://t.co/snA1sXSiIW pic.twitter.com/enfHpEL14d