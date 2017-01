Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροσκάφος της Eurowings που εκτελούσε πτήση από τη Σαλάλα του Ομάν στην Κολωνία μετά από απειλή για βόμβα.

#BREAKING: A Eurowings flight en route from Oman to Germany makes emergency landing in Kuwait over bomb scare