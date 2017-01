Οι εικόνες ντροπής που είδαμε να εκτυλίσσονται στον προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας, ο οποίος θάφτηκε από τα χιόνια επαναλήφθηκαν στη Σερβία, όπου οι υπεύθυνοι παράτησαν τους πρόσφυγες στα χιόνια και τους άφησαν να φάνε μέσα στο κρύο και την παγωνιά.

Την ίδια ώρα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δημοσιεύουν στον λογαριασμό τους στο Twitter μια φωτογραφία σοκ, που αποκαλύπτει το μέγεθος της τραγωδίας που ζουν η πρόσφυγες.

This little girl arrived today in #Serbia from #FYROM. This is what the cold combined with cruel border policies can do to your feet. pic.twitter.com/mDBAD3VH79