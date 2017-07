Σάλος έχει ξεσπάσει με σελίδα στο Facebook, όπου δημοσιεύονται φωτογραφίες και σχόλια από τα όργια Βρετανών, κυρίως τουριστών, στον Κάβο της Κέρκυρας.

Η περιοχή αυτή είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι προσελκύει πλήθος φτηνού τουρισμού, με τους τουρίστες να μεθούν κάθε βράδυ και να επιδίδονται σε έξαλλες κραιπάλες που γίνονται είδηση στα μεγαλύτερα διεθνή ειδησεογραφικά ΜΜΕ.

Στη σελίδα «Turns out Kavos was ready for you» οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται είναι ντροπιαστικές.

Νεαροί Βρετανοί, κρατώντας μπουκάλια μπύρας, λιώμα από το αλκοόλ καταρρέουν στους δρόμους και στην παραλία του Κάβου. Φωνάζουν και τραγουδούν, τσακώνονται και λιποθυμούν ακόμα και μέσα στα σκουπίδια.

Το θέαμα είναι τραγικό. Στη σελίδα του Facebook πάνω από 23.000 χρήστες μοιράζονται τις δικές τους έξαλλες εμπειρίες στον Κάβο.

Η κατάσταση όσο περνούν τα χρόνια στον Κάβο γίνεται όλο και χειρότερη, παρ’ όλ’ αυτά κανείς δεν κλείνει την πόρτα στους έξαλλους τουρίστες που κάθε βράδυ ξεσαλώνουν και επιδίδονται σε δημόσια όργια.