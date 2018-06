Η διοργάνωση Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του δήμου Αθηναίων, Μέγας Δωρητής της οποίας είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, φέρνει το βιβλίο σε κάθε γειτονιά της πόλης και με τις δράσεις της ξανασυστήνει τους κατοίκους κάθε ηλικίας και κάθε καταγωγής, μεταξύ τους, με το βιβλίο, την ανάγνωση και τη δημιουργία!

Η Κινητή βιβλιοθήκη του δήμου Αθηναίων θα βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στα εξής σημεία:

Τρίτη 19 Ιουνίου | Πάρκο Χελντράιχ | 10:00-15:00

Τετάρτη 20 Ιουνίου | Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα | 10:00-15:00

Πέμπτη 21 Ιουνίου | οδός Τρώων, Πετράλωνα | 17:00-21:00

Παρασκευή 22 Ιουνίου | Πλατεία Αυδή | 17:00-21:00

Σάββατο 23 Ιουνίου | Ζάππειο – Λ. Αμαλίας | 10:00-15:00

Την Τρίτη 19 Ιουνίου η συνεργασία της Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου με το Φεστιβάλ Αθηνών μας οδηγεί σε νέους κόσμους: Στην ενότητα Το Βιβλίο και οι Τέχνες το Φεστιβάλ Αθηνών διοργανώνει την παράσταση “Νέοι Κόσμοι” με τον αγαπημένο Αμερικανό ηθοποιό Bill Murray να αφηγείται και ερμηνεύει αποσπάσματα κλασικών Αμερικανών ποιητών και λογοτεχνών, όπως ο Whitman, ο Hemingway, ο Twain και άλλοι σε συνθέσεις των Foster, Gershwin και Bernstein, με συνοδεία μουσικής δωματίου, υπό τη διεύθυνση του τσελίστα Jan Vogler.

Χώρος: Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Ώρα: 21:00. Είσοδος: με εισιτήριο από 25€

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου στο πλαίσιο της ενότητας Η Μεγάλη Γιορτή της Ανάγνωσης που φέρνει το βιβλίο και την ανάγνωση σε όλους τους πληθυσμούς κι όλες τις γωνιές της πόλης, η βιβλιοθήκη του Εθνικού Κήπου «μεταμορφώνεται» σε έναν μεγάλο χαρταετό που θα μας ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν την αφήγηση του παραμυθιού «Ο Μαχντί και ο χαρταετός όλου του κόσμου» που διοργανώνουν η Action Aid και το Κέντρο Συντονισμού Μεταναστών και Προσφύγων. Την αφήγηση ακολουθεί εργαστήριο όπου τα παιδιά θα φιλοτεχνήσουν χάρτινους χαρταετούς με μηνύματα για το δικαίωμα των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση.

Χώρος: Παιδική Βιβλιοθήκη Εθνικού Κήπου. Ώρα: 18:00-20:00. Συμμετοχή: ελεύθερη με κράτηση στα 210 9211029 και education.hellas@actionaid.org

Επίσης την Τετάρτη 20 Ιουνίου και στην ίδια ενότητα πραγματοποιείται η εκδήλωση «Άκουσε την ιστορία μου» που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ακούσουν τις αφηγήσεις ζωής των προσφύγων με τη διαμεσολάβηση διερμηνέα. Οι επισκέπτες επιλέγουν από μια σειρά διαθέσιμων τίτλων την ιστορία που θα ακούσουν.

Η εκδήλωση γίνεται με τη στήριξη της Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου και αποτελεί δράση του Προγράμματος Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο που υλοποιεί η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) του δήμου Αθηναίων, με τη συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας & Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χώρος: Σεράφειο δήμου Αθηναίων, Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη Ώρα: 18:00-21:00. Συμμετοχή: ελεύθερη.

Την Πέμπτη 21 Ιουνίου έρχεται το 'The Bahar Project' με την πρώτη συνταγή από το Αφγανιστάν: Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες που διοργανώνουν το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων (ACCMR) και η οργάνωση Almasar. Ενώ ένας μετανάστης ετοιμάζει ένα παραδοσιακό φαγητό της χώρας του, δίπλα του ένας ελληνόφωνος παρατηρητής καταγράφει τη συνταγή στα ελληνικά – τα υλικά, την προετοιμασία, την παρασκευή, το σερβίρισμα. Στη συνέχεια γίνεται το αντίστροφο. Ακολουθεί μια μικρή γιορτή για τις ιστορίες και τις συνταγές. Οι δράσεις μαγειρικής θα συνδυάζονται με παράλληλες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα εκδοθεί ένα μικρό βιβλίο με συνταγές, αφηγήσεις και άλλο υλικό.

Η πρώτη δράση του Bahar Project διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη της ActionAid και με τη συμμετοχή της Κοινότητας Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα.

Χώρος: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ actionaid (Πέτρας 93, Κολωνός). Ώρα: 17:00. Γλώσσα: εθνική γλώσσα των μαγείρων Διερμηνεία: ελληνικά ή αγγλικά.

Πάντα στην ενότητα Η Μεγάλη Γιορτή της Ανάγνωσης την Πέμπτη 21 Ιουνίου το A Book Affair - Temporärer Kunst-Buchladen φιλοξενεί την εκδήλωση ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Τέχνη και λογοτεχνία: Ο καλλιτέχνης Θεόδωρος Γιαννάκης θα μιλήσει για την σημασία της λογοτεχνίας στη δουλειά του, θα δείξει αντικείμενα και βιβλία και θα μιλήσει για την ατομική του έκθεση που παρουσιάζεται παράλληλα στη γκαλερί Ελένη Κορωναίου. Πρόκειται για μια διοργάνωση του Goethe – Institut και του Radio Athènes Insitute for the advancement of Contemporary Visual Culture, με την υποστήριξη του British Council, του Institut Français de Grèce και την ευγενική συνεργασία του Μουσείου Μπενάκη.

Χώρος: Radio Athènes. Ώρα: 19:30. Είσοδος: ελεύθερη

Το Σάββατο 23 Ιουνίου η πόλη γιορτάζει το βιβλίο από το πρωί μέχρι το βράδυ: Στις 11 το πρωί στο Καφέ του Νομισματικού Μουσείου πραγματοποιείται το τρίτο από τα Σαββατιάτικα λογοτεχνικά πρωινά του British Council σε συνεργασία με το Kingston Writing School με θέμα “Το μέλλον των κόσμων που χτίζουν οι λέξεις”: Τι μπορεί να φέρει το μέλλον για τους συγγραφείς, τους αναγνώστες και όσα είναι μεταξύ τους; Η βραβευμένη blogger - συγγραφέας Sinead Keegan, η συγγραφέας παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας Ν. Μ. Browne και η βραβευμένη συγγραφέας Ευτυχία Γιαννάκη, δημιουργός του αστυνόμου Χάρη Κόκκινου, πρωταγωνιστή σε τρία επιτυχημένα μυθιστορήματα, θα συζητήσουν για το μέλλον της γραφής, της ανάγνωσης και των κόσμων που δημιουργούν οι λέξεις.Τη συζήτηση θα συντονίσει ο συγγραφέας Βαγγέλης Προβιάς.

Η εκδήλωση θα είναι στα αγγλικά και εντάσσεται στην ιδιαίτερα επιτυχημένη ενότητα “Ένας Κόσμος Συγγραφείς”. Συμμετοχή: ελεύθερη

Από τις 12 το μεσημέρι το Queer Ink presents: Queer Words. Στο πλαίσιο της ενότητας Η Μεγάλη Γιορτή της Ανάγνωσης, το Queer Ink με τη στήριξη του συνΑθηνά διοργανώνουν μια πρωτόγνωρη δράση στον ιδιαίτερο και φιλόξενο χώρο της Atopos Contemporary Visual Culture, Σαλαμίνος 72.

To Queer Ink είναι ένα εκδοτικό εγχείρημα που στόχο έχει την ανάδειξη καινοτόμου λογοτεχνικής έκφρασης και υβριδικών μέσων που εκκινούν από ζητήματα φύλου, σεξουαλικότητας και ενσώματης πολιτικής. Δημιουργώντας μια σειρά μικρών εκδόσεων, το Queer Ink επιθυμεί να αναδείξει την δουλειά νέων δημιουργών που δεν χωρούν στα συμβατικά πλαίσια της υπαρκτής εκδοτικής πραγματικότητας.

12:00-15:00: Τι είναι queer γραφή; Εργαστήριο συγγραφής ποίησης και δημιουργίας προσωπικών zine. Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει σεμινάρια βιωματικής και πειραματικής γραφής και θα ολοκληρωθεί με την δημιουργία προσωπικών zine όσων απ’ τους/τις συμμετέχοντες/ουσες το επιθυμούν.

18:00-22:00: Queer prints: Έκθεση με μεγάλες εκτυπώσεις έργων και βίντεο από performance που έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενες εκδηλώσεις του Queer Ink.

20:00-22:00: Ποιητικό Σλαμ: 10 νέοι ποιητές/τριες διαβάζουν ποιήματα με θέμα την επιθυμία.

Είσοδος: ελεύθερη

Στις 17:00 στον Εθνικό κήπο η οργάνωση We Need Books και το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων μας καλούν για “Παραμύθια που μας φέρνουν κοντά: αφήγηση παραμυθιών από όλο τον κόσμο σε διαφορετικές γλώσσες”. Το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα θα πραγματοποιείται αφήγηση παραμυθιών για τα παιδιά και τους επισκέπτες της πόλης που τα ελληνικά δεν είναι η πρώτη τους γλώσσα. Παραμύθια από όλο τον κόσμο, στα φαρσί, τα αραβικά, τα κουρμαντζί, τα γαλλικά και τα αγγλικά!

Γλώσσα: αγγλικά. Συμμετοχή: ελεύθερη με κράτηση στο communication@refugees.gr

Από το Σάββατο 23 ως τη Δευτέρα 25 Ιουνίου στην ενότητα Το Βιβλίο και οι Τέχνες και στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου με το Φεστιβάλ Αθηνών με τη στήριξη του Δικτύου Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων, ο Κωνσταντίνος Ρήγος παρουσιάζει την παράσταση “Πορνοστάρ – Η αόρατη βιομηχανία του σεξ”, της Έλενας Πέγκα. Με μια πυκνή, λογοτεχνική γλώσσα, το έργο του Ρομπέρτο Μπολάνιο. ξεδιπλώνει τις ιστορίες πρωταγωνιστών του «πλαστικού» κόσμου του πορνό, ενός κόσμου γεμάτου κλισέ, καθρέφτη του μοναχικού σώματος του καθενός. Πέρα από στερεότυπα και χαρακτηρισμούς, κυριαρχεί η αναζήτηση μιας αληθινής ταυτότητας

Χώρος: Πειραιώς 260, Κτίριο Δ’. Ώρα: 21:00. Είσοδος: με εισιτήριο από 15€

Την Κυριακή 24 Ιουνίου πάμε μέχρι την Ελευσίνα, όπου η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 συναντά την Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου για τους Περιπάτους της Euphoria στο πλαίσιο της ενότητας Η Μεγάλη Γιορτή της Ανάγνωσης: Οι Περίπατοι της EUphoria εισάγουν τους συμμετέχοντες στην κεντρική ιδέα, τη φιλοσοφία και την αποστολή της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Το πρόγραμμα εστιάζει στο πώς η τέχνη μπορεί να γίνει κεντρικό εργαλείο για την αλλαγή μιας πόλης.

Αφετηρία: γραφεία της Ελευσίνας 2021. Ώρα: 11:00. Συμμετοχή: ελεύθερη με κράτηση στην www.eleusis2021.eu ή στο. 210 5537206

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης «Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» υλοποιείται χάρη στη στήριξη και των δωρητών: Μέγας δωρητής είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χρυσοί δωρητές είναι το Ίδρυμα Ι. Λάτση και η εταιρία Core Α.Ε. Δωρητές είναι το Ίδρυμα Ωνάση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ), το Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου (ΟΣΔΕΛ). Πολύτιμοι υποστηρικτές είναι η Aegean Airlines, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η εταιρία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ).