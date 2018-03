Τελευταίες παραστάσεις για την ξεκαρδιστική μαύρη κωμωδία της Κυριακής Χατζησωφρονίου, ΄΄Άλλος για την κάσα΄΄, σε σκηνοθεσία Νίκου Ξυθάλη.

Μία τρελή, θεότρελη κωμωδία, που πραγματεύεται με κυνικό και συνάμα χιουμοριστικό τρόπο, την βιαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Μετά από τη θερμή ανταπόκριση κοινού και κριτικών, το θεατρικό έργο ΄΄ Άλλος για την κάσα΄΄ ολοκληρώνει τον πετυχημένο κύκλο παραστάσεών του το Σάββατο 31 Μαρτίου.

Το έργο παρουσιάζεται στο Θέατρο Ελπίδας κάθε Σάββατο στις 20:00.

΄΄ Άλλος για την κάσα;΄΄

Ο γκέι γιός της Τούλας και του Χαρίλαου συλλαμβάνεται από την αστυνομία

της Ταιλάνδης για άσεμνες πράξεις σε δημόσιο χώρο…

Πώς η μάνα του και η γιαγιά του σχεδιάζουν να τον φέρουν πίσω κρυφά

από τον αυστηρό πατέρα ; Ποιανού το φέρετρο ταξιδεύει για την Μπαγκόγκ ;

Τι ρόλο θα παίξει η σέξι πεθερά του Χαρίλαου ; Πώς πέθανε ο Μάκης ο τραγουδιστής ; Γιατί ο Βάνιας – ο Ρώσσος υπάλληλος του γραφείου κηδειών –

μιλάει συνεχώς για το Υaba ; Τέσσερις περιθωριακοί χαρακτήρες σε μια μαύρη κωμωδία γεμάτη ανατροπές, μυστικά και πολύ, πολύ γέλιο.

Ηθοποιοί: Βαγγέλης Αυγέρης, Νίκη Φραγκούλη, Ξενοφώντας Χαντζής, Κυριακή Χατζησωφρονίου Συγγραφή: Κυριακή Χατζησωφρονίου, Σκηνοθεσία: Νίκος Ξυθάλης, Μουσική: Βαγγέλης Αυγέρης, Χορογραφίες: World of Dance Σκηνικά: Λήδα Σπερελάκη, Ρούχα: Next the Store,

Μακιγιάζ: ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ Φωτογραφίες: Ζώης Τριανταφύλλου Σφακιανάκης Δημόσιες Σχέσεις : Ειρήνη Θεοδωρακάκη – Ιωάννα Αφροδίτη Θεοδωρακάκη

Παραστάσεις Σάββατο 17/3, 24/3, 31/3 στις 8:00 μ.μ