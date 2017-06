Οι σημαντικές εκδηλώσεις Πολιτισμού, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν φέτος το καλοκαίρι, στο "3ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου", παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα, από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη, σε συνέντευξη τύπου. Ομιλητές ήταν ο Δήμαρχος Άνδρου Θεοδόσης Σουσούδης, η Ειρήνη Βασιλοπούλου, ιδρύτρια του Μουσείου Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης, ο Νίκος Σιγάλας, πρόεδρος του Ιδρύματος Π. & Μ. Κυδωνιέως και ο Παντελής Βούλγαρης.

Στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, πρωταγωνιστούν, οι θερινές εκθέσεις που διοργανώνουν το Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή και το Ίδρυμα Π. & Μ. Κυδωνιέως, η έκθεση του Μουσείου Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης, καθώς και το πρόγραμμα του 3ου Θερινού Πανεπιστημίου, που φέτος έχει θέμα «Η λογοκρισία και τα όρια του επιτρεπτού λόγου».

Η συνέντευξη τύπου -που έγινε παρουσία του Ανδριώτη ευεργέτη Αλκιβιάδη Τάττου και των αρχιτεκτόνων του θεάτρου - κοσμήματος, στον παραδοσιακό οικισμό της Χώρας, Κυριακής Κονδυλάτου και Κωνσταντίνου Λούκου-, δόθηκε σε αίθουσα του ξενοδοχείου Saint George Lycabettus, την οποία παραχώρησε ευγενικά, η κ. Ειρήνη Βασιλοπούλου.

ΕΚΘΕΣΗ "ΠΛΟΕΣ" - ΑΦΙΕΡΩΜΑ.

Το Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης Ανδρου διοργανώνει εφέτος την επετειακή έκθεση «60 Χρόνια "Ανδριακή" από-Τυπώματα ανδριακής Ιστορίας» στον χώρο όπου στεγάζεται το Παλιό Παγοποιείο Μαντζαβελάκη στη Χώρα (δίπλα στο ξενοδοχείο «Παράδεισος»). Η έκθεση φιλοδοξεί να αναδείξει την έντυπη ιστορία του νησιού και των ανθρώπων του όπως αναγράφεται στις σελίδες της τοπικής εφημερίδας της Ανδρου «Ανδριακή», η οποία κλείνει στις 4 Οκτωβρίου 2017 60 χρόνια από την ίδρυσή της το 1957 και περιλαμβάνει πρωτοσέλιδα, εσωτερικές σελίδες, ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό και μέρος των αρχείων της από την περίοδο της λινοτυπίας έως τις μέρες μας. Η εφημερίδα αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια το μοναδικό έντυπο μέσο του νησιού, που κυκλοφορεί και σε ψηφιακή έκδοση με τον τίτλο andriakipress.gr. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν τη Δευτέρα 7 Αυγούστου στις 8 μ.μ. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 31.8.2017.

Επίσης, το εφετινό καλοκαίρι, το Ιδρυμα Π. & Μ. Κυδωνιέως της Ανδρου θα φιλοξενήσει στους δύο εκθεσιακούς ορόφους του ιστορικού και διατηρητέου κτιρίου του, στη Χώρα, την πρωτεύουσα του αιγαιοπελαγίτικου αυτού νησιού του πολιτισμού, τους 23ους ΠΛΟΕΣ, που ως υπότιτλό τους έχουν την «Εύκρατη Ζώνη». Η «Εύκρατη Ζώνη» αποτελεί το τρίτο, κατά σειρά, μέρος μιας τετραλογίας που σχετίζεται με την περιβαλλοντική φύση, σε αντανάκλαση με την αλληγορική φύση του «εαυτού», όπως τη διατυπώνουν αντιπροσωπευτικά επιλεγμένοι καλλιτέχνες και έργα, καθώς εκφραστικά ανταποκρίνονται στα ποικίλα περιεχόμενα και στις στοχαστικές προκλήσεις, οι οποίες αναφύονται, μέσα από εικαστικά σύγχρονες προσεγγίσεις του θέματος. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή ετοιμάζει για το καλοκαίρι 2017 ένα αφιέρωμα στον διακεκριμένο ποιητή και ζωγράφο Νίκο Εγγονόπουλο.

Ο Εγγονόπουλος υπήρξε ζωγράφος, ποιητής και καθηγητής στο Πολυτεχνείο, τρεις αλληλοσυμπληρούμενες διαδρομές για έναν μόνο άνθρωπο, που τις ακολούθησε αδιάκοπα και ακούραστα επί σχεδόν πενήντα χρόνια. Σκοπός της έκθεσης που του αφιερώνει το Ιδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή είναι να αναδείξει αυτή την πολλαπλή δημιουργικότητά του, αλλά και αυτό το αναμφισβήτητο ταλέντο που επέδειξε σε όλα εκείνα με τα οποία καταπιάστηκε. Τέλος, σε ό,τι

αφορά το Θερινό Πανεπιστήμιο, εφέτος φέρει τον ειδικό τίτλο «Η λογοκρισία απέναντι στον λόγο και στην κρίση. Τα όρια του επιτρεπτού λόγου» και θα πραγματοποιηθεί από 9 ως τις 16 Ιουλίου στο Γαύριο της Άνδρου. Οι εγγραφές των ενδιαφερομένων να το παρακολουθήσουν θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια του Ιουνίου.

Την αφίσα και το εξώφυλλο του 3ου Φεστιβάλ, φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Γιώργος Χαδούλης, ενώ τα βίντεο είναι σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Βούλγαρη και μουσική Σπύρου Λούκου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΔΡΟΥ 2017

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 (ΕΝΑΡΞΗ)

Μουσικοθεατρική παράσταση "ΟΛΟΙ ΕΝΑ, ΦΙΛΑ ΜΕ.. ΚΙ ΑΛΛΟ" του Σταμάτη Κραουνάκη. Τρεις γενιές τραγούδια. Συμμετέχουν εννέα ακόμη καλλιτέχνες, ηθοποιοί και μουσικοί.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Προβολή της κλασικής και δημοφιλούς παράστασης όπερας, από την Metropolitan Opera.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Καμεράτα. Gala ελληνικής οπερέτας με διευθυντή ορχήστρας τον Γιώργο Πέτρου. Θα παρουσιαστούν πολυαγαπημένα κομμάτια από τον "Βαφτιστικό", τους "Απάχηδες των Αθηνών", το "Πικ νικ" κ.α. Συμμετέχουν 23 μουσικοί και 2 σολίστ λυρικοί τραγουδιστές.

ΤΡΙΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Η αισχύλεια τραγωδία "Επτά επί Θήβας" σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Στάνκογλου και Κλειώ-Δανάη Οθωναίου. Μια παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Η κωμικοτραγωδία "Πέτρες στις τσέπες του" της Μαρί Τζόουνς, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία των Μάκη Παπαδημητρίου και Γιώργου Χρυσοστόμου. Παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Dance Gala: Βραδιά Ρωσικού Μπαλέτου. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί Carmen και στο δεύτερο μέρος Fragment from the ballet Swan Lake, Vokalis και Polovtsian Dances. Συμμετέχουν 16 χορευτές από The Royal Moscow Ballet και δύο σολίστες από μπαλέτο Stanislavsky.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

«Μουσική από τον Ελληνικό Κινηματογράφο» - Φιλαρμονική Μουσικού Συλλόγου Άνδρου (ΜΟΥ.Σ.Α.)

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Συναυλία "RESTART" με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τους Ευγενείς Αλήτες. Με νέα τραγούδια, νέους συνεργάτες και νέο ήχο, εκ μέρους του δημοφιλούς τραγουδοποιού.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Η "Μήδεια" του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη. 15 ηθοποιοί και 4 μουσικοί επί σκηνής. Πρωταγωνιστεί η Μαρία Ναυπλιώτου. Μία συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Θεατρικός Όμιλος Άνδρου. "Αρσενικό και παλιά δαντέλα", η μαύρη κωμωδία του Τζόζεφ Κέσελρινγκ, σε σκηνοθεσία Θεώνης Ριντ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 (ΛΗΞΗ)

Η θεατρική ομάδα "Αλαλούμ" παρουσιάζει την παράσταση "Βαφτιστικός" του Θεόφραστου Σακελλαρίδη σε σκηνοθεσία Γιώργου Δάμπαση.