Από την Θράκη έως την Κρήτη το Μαζί για το Παιδί κάνει «βήματα» για τα παιδιά, αφού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα βρεθεί δίπλα τους προσφέροντας τους καινούρια παπούτσια.

Φέτος το Μαζί για το Παιδί θα προσφέρει σε περισσότερους από 200 φορείς που στηρίζουν άπορα παιδιά σε όλη την ελληνική επικράτεια περισσότερα από 28.000 ζευγάρια παπούτσια. Η δράση υλοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη της εταιρείας παπουτσιών TOMS, η οποία στο πλαίσιο της φιλοσοφίας One For One προσφέρει ένα δωρεάν καινούριο ζευγάρι παπούτσια για κάθε ζευγάρι που αγοράζουν οι καταναλωτές.

Σκοπός της δράσης

Το Μαζί για το Παιδί είναι δίπλα σε όσα παιδιά χρειάζονται βοήθεια. Στόχος της δράσης είναι να βελτιωθεί μακροπρόθεσμα η καθημερινότητα των παιδιών που χρειάζονται παπούτσια για να παίξουν, να πάνε σχολείο αλλά και να αποφύγουν τα προβλήματα υγείας που δημιουργούνται από χρησιμοποιημένα ή ακατάλληλα παπούτσια.

Διανομή παπουτσιών σε φορείς αλλά και σε καταυλισμούς προσφύγων

Ως επίσημος συνεργάτης της TOMS (Giving Partner) στην Ελλάδα, το Μαζί για το Παιδί, μοιράζει παπούτσια σε ιδρύματα, φορείς αλλά και σε καταυλισμούς προσφύγων.

Από το 2015 έως σήμερα έχουν διατεθεί συνολικά περισσότερα από 39.000 ζευγάρια παπούτσια και μόνο φέτος υπολογίζουμε να δοθούν περίπου 28.000 επιπλέον, γεγονός το οποίο αποδεικνύει πως η αγκαλιά της Ένωσης του Μαζί για το Παιδί μεγαλώνει για να χωρέσει ακόμη περισσότερα παιδιά!

Από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριου του 2017, θα πραγματοποιηθούν διανομές σε περισσότερες από 40 περιοχές σε Αττική, Ήπειρο, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη, Σάμο, Λέσβο, Χίο, Κεφαλονιά και Κρήτη.

Η διαδικασία της διανομής

Εκπρόσωποι του Μαζί για το Παιδί μαζί με εθελοντές επισκέπτονται τους φορείς, εκεί έχουν άμεση επαφή με τα παιδιά τα οποία δοκιμάζουν τα παπούτσια πριν τα παραλάβουν, προσφέροντας την καλύτερη ανταμοιβή: χαμόγελα αληθινά και ζεστές παιδικές αγκαλιές.