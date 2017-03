Ζήλεψαν την εντυπωσιακή του πορεία στο NBA και το μάτιασαν το αγόρι. Ο λόγος για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος τραυματίστηκε στον χθεσινό αγώνα των Μπακς με τους Ουόριορς.

Draymond Green gets his lay-up tossed by Giannis!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/RKWwUhX3tz